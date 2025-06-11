Ирландской компании выплатят 1 млрд долларов из-за застрявших в России самолетов

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Высокий суд Англии и Уэльса обязал западные страховые группы выплатить ирландской лизинговой компании AerCap более 1 миллиарда долларов по делу о застрявших в России самолетах. Об этом сообщается в заявлении адвокатской конторы Herbert Smith Freehills Kramer, защищавшей интересы AerCap.

Лондонский суд частично удовлетворил иск нескольких занимающихся лизингом коммерческих самолетов компаний, которые требовали от страховщиков компенсации в размере 3 миллиардов долларов. После начала СВО на Украине порядка 150 лайнеров, принадлежащих истцам, застряли в России.

Защита AerCap отметила, что добилась страховых выплат в размере 1,035 миллиарда долларов "в дополнение к существенным возмещениям", о которых стороны договорились во время "предыдущих урегулирований". Итоговая сумма выплат для лизинговых компаний Merx Aviation и Dubai Aerospace Enterprise будет определена позже.

Как постановил судья Кристофер Бутчер, причиной убытка организаций стали действия российского правительства, из-за чего он должен быть покрыт полисом страхования "военных рисков". По словам судьи, санкции Евросоюза или США не должны препятствовать возмещению убытков за потерю воздушных судов, сданных в лизинг авиакомпаниям из России.

Ранее сообщалось, что российские авикомпании выкупили у зарубежных лизингодателей 165 самолетов. Это около 40% от всего оставленного в стране импортного парка лессоров. Как писали СМИ, на эти цели были израсходованы 300 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния.