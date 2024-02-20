Российские авиакомпании выкупили у иностранных лизингодателей 165 самолетов – СМИ

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Российские авиакомпании с момента ввода санкций в 2022 году выкупили у иностранных лизингодателей уже 165 самолетов. По данным РБК, это около 40% от всего оставленного в РФ импортного парка лессоров.

Несмотря на санкции и требования иностранных лизингодателей вернуть авиалайнеры, Россия продолжила выкуп самолетов. По данным источника издания, выделенные на эти цели средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в размере 300 миллиардов рублей уже израсходованы.

Уточняется, что авиакомпания "Аэрофлот" урегулировала споры по 93 самолетам. Первая сделка на 10 Boeing 777 была оформлена еще в декабре 2022 года, затем группа выкупила еще 18 самолетов в сентябре, еще 30 лайнеров – в октябре и 28 – в декабре. Последний раз, 16 февраля 2024 года, спор был решен еще по 7 самолетам.

Авиаперевозчик S7 Airlines решил вопрос покупкой 45 самолетов в декабре 2023 года. В это же время о своем выкупе 19 воздушных средств заявили и в "Уральских авиалиниях". Еще 8 Airbus A319 перешли в исключительно российскую собственность авиакомпании "Аврора".

Также частная фирма iFly планировала при помощи государства выкупить у лизингодателей 3 своих самолета, но деньги от ФНБ так и не получила, поэтому выкуп не состоялся, уточнил собеседник издания.

Однако воздушный транспорт выкупался не только за деньги государства, но и за финансовые ресурсы самих компаний, подчеркнул гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский. По его словам, деньги выделялись с тем условием, что свою чистую прибыль перевозчики направят на урегулирование споров.

По данным экспертов, выкуп самолетов был нужен для снятия с них регистрации в иностранных государствах, чтобы их владельцы не препятствовали полетам на зарубежных направлениях.

По словам исполнительного директора "Авиапорта" Олега Пантелеева, уже выкупленного числа самолетов будет достаточно для удовлетворения спроса на перевозки в зарубежные страны. При этом, по его словам, дальнейшее выделение государственных денег на выкуп маловероятно. Поэтому, уверен Пантелеев, решать возможную нехватку придется парком отечественной техники.

До этого сообщалось, что лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с "Аэрофлотом", "Победой" и "Россией" в конце декабря, когда группа "Аэрофлот" завершила урегулирование еще 28 самолетов.



По словам представителя компании, на момент сентября 2023 года из иностранных реестров в общей сложности было выведено 120 самолетов, что составило 45% от всего импортного парка фирмы.

"Аэрофлот" завершил урегулирование иностранного лизинга еще по 17 самолетам