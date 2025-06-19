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19 июня, 12:09

Транспорт

Ограничения на полеты самолетов сняты в аэропортах Иванова и Калуги

Фото: 123RF/serjio74

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Иванова и Калуги. Об этом в телеграм-канале написал представитель Росавиации Артем Кореняко.

Запрет вводился для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Авиагавань в Калуге перестала принимать и отправлять рейсы рано утром 19 июня. Аналогичные ограничения в Иванове были введены спустя несколько часов. При этом запрет на взлет и посадку в настоящее время действует в аэропорту Оренбурга.

До этого ограничения вводились в столичном аэропорту Жуковский. Они продлились около часа, после чего были сняты.

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