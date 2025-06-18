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18 июня, 05:17

Транспорт

Аэропорт Жуковский возобновил прием и выпуск рейсов

Фото: depositphotos/Chalabala

Ограничения на полеты отменили в столичном аэропорту Жуковский. Об этом рассказал в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Теперь воздушная гавань вновь принимает на посадку и отправляет авиарейсы. Ограничения, введенные в ночь на 18 июня, продлились около часа.

Ранее аналогичные меры вводились в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево в ночь на 17 июня. Меры безопасности объявили на фоне отражения атаки БПЛА в Московском регионе.

Спустя некоторое время ограничения отменили, и аэропорты вновь открылись на прием и выпуск рейсов.

В Домодедово сократился пассажиропоток из-за отмен рейсов на Ближний Восток

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