Столичные аэропорты ввели ограничения на полеты

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Ограничения на полеты введены в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Все четыре воздушные гавани в данный момент не принимают и не отправляют авиарейсы.

"Экипажи ВС (воздушных судов. – Прим. ред.), авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", – добавил Кореняко.

Ограничения ввели в столичных аэропортах на фоне отражения очередной атаки вражеских беспилотников на подлете к Москве. Сергей Собянин сообщал о ликвидации двух БПЛА в ночь на 17 июня.

Кроме того, аналогичные меры безопасности были введены в аэропортах Калуги, Тамбова и Нижнего Новгорода.