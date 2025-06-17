17 июня, 03:42Транспорт
Столичные аэропорты ввели ограничения на полеты
Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Ограничения на полеты введены в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Все четыре воздушные гавани в данный момент не принимают и не отправляют авиарейсы.
"Экипажи ВС (воздушных судов. – Прим. ред.), авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", – добавил Кореняко.
Ограничения ввели в столичных аэропортах на фоне отражения очередной атаки вражеских беспилотников на подлете к Москве. Сергей Собянин сообщал о ликвидации двух БПЛА в ночь на 17 июня.
Кроме того, аналогичные меры безопасности были введены в аэропортах Калуги, Тамбова и Нижнего Новгорода.
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