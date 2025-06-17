Ограничения введены в аэропорту Нижнего Новгорода

Фото: 123RF/girich

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов в регионе.

Ночью 17 июня такие же ограничения ввели в аэропорту Калуги. Кроме того, аналогичные меры продолжают действовать в тамбовской авиагавани.

На момент публикации все три аэропорта временно не принимают на посадку и не отправляют авиарейсы.