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02:58

Транспорт

Ограничения введены в аэропорту Нижнего Новгорода

Фото: 123RF/girich

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов в регионе.

Ночью 17 июня такие же ограничения ввели в аэропорту Калуги. Кроме того, аналогичные меры продолжают действовать в тамбовской авиагавани.

На момент публикации все три аэропорта временно не принимают на посадку и не отправляют авиарейсы.

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