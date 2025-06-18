Аэропорт Жуковский закрыт на прием и вылет самолетов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения введены в столичном аэропорту Жуковский для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

В данный момент воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

"Экипажи ВС (воздушных судов. – Прим. ред.), авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", – добавил Кореняко.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Подмосковья принял решение удовлетворить иск Генеральной прокуратуры России и передать аэропорт Домодедово государству.

Объект продолжает работать в штатном режиме, выполняя все обязательства перед пассажирами и партнерами. Рейсы осуществляются в бесперебойном режиме, по расписанию. Также полноценно обеспечены операционные процессы аэропорта.