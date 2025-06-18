18 июня, 04:11Транспорт
Аэропорт Жуковский закрыт на прием и вылет самолетов
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Временные ограничения введены в столичном аэропорту Жуковский для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
В данный момент воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.
"Экипажи ВС (воздушных судов. – Прим. ред.), авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", – добавил Кореняко.
Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Подмосковья принял решение удовлетворить иск Генеральной прокуратуры России и передать аэропорт Домодедово государству.
Объект продолжает работать в штатном режиме, выполняя все обязательства перед пассажирами и партнерами. Рейсы осуществляются в бесперебойном режиме, по расписанию. Также полноценно обеспечены операционные процессы аэропорта.
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