Ограничения на полеты сняты в аэропортах Нижнего Новгорода и Тамбова

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Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Нижнего Новгорода и Тамбова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Временный запрет на использование воздушного пространства, введенный в ночь на 17 июня, отменен с 05:43 по московскому времени. Ограничения распространялись на авиагавани для обеспечения безопасности полетов самолетов, говорится в сообщении.

Ранее аналогичные меры были введены в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский, они продлились примерно полчаса. Ограничения были объявлены в связи с атакой украинских беспилотников в Московском регионе. По словам Сергея Собянина, средства ПВО ликвидировали два дрона на подлете к столице.

Тем временем в аэропорту Калуги продолжает действовать временный запрет на посадку и взлет воздушных судов.