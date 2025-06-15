Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Нижнекамска

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Временные ограничения перестали действовать в аэропорту Нижнекамска. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. За это время на запасной аэродром ушел один самолет, который летел в Нижнекамск.

Ограничения на работу воздушной гавани вводились утром 15 июня. Также прием и выпуск самолетов не осуществляли аэропорты Ижевска и Казани. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов переведены на усиленный режим работы.

Позже все ограничения были сняты. За это время на запасной аэродром ушли три самолета, которые планировали сесть в Ижевске, а также 11 воздушных судов, которые совершали рейс в столицу Татарстана.

