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Все временные ограничения на работу аэропорта Калуги сняты, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения водили для обеспечения безопасности гражданских воздушных судов. Сейчас аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.

До этого ряд российских и зарубежных авиакомпаний отменили рейсы из Москвы в ОАЭ в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке. Например, эмиратская авиакомпания flydubai объявила, что не отправит из столицы в Дубай самолеты.

Несколько позже в Росавиации сообщили, что российские авиакомпании продолжают в штатном режиме осуществлять регулярные рейсы в аэропорты ОАЭ и из них.