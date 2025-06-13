Сняты ограничения в работе аэропорта Тамбова

Фото: 123RF/bombaert

В аэропорту Тамбова сняты временные ограничения на работу, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения были введены в 5:11 по московскому времени 13 июня для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.

При этом продолжают действовать временные ограничения в аэропорту Саратова, которые были также введены ночью 13 июня. Кореняко подчеркивает, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для возобновления работы воздушной гавани в штатном режиме.

Ранее, 12 июня, временные ограничения были сняты в аэропорту Ярославля. Аэропорт вернулся к работе в штатном режиме.