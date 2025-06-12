12 июня, 05:46Транспорт
Сняты временные ограничения на работу аэропорта Ярославля
Фото: 123RF/granevsergey
Сняты временные ограничения на работу аэропорта Ярославля, сообщает сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Ранее ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС). Аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.
Также были сняты ограничения на работу воздушной гавани Калуги. Ограничения также вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
Ранее Росавиация сняла ограничения в аэропортах Внуково и Шереметьево. Аэропорты вернулись к работе в штатном режиме.