Сняты ограничения на работу в аэропортах Внуково и Шереметьево

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Временные ограничения на работу аэропортов Внуково и Шереметьево сняты, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Воздушные гавани возобновили прием и выпуск самолетов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

При этом подобные ограничения продолжают действовать в аэропорту Калуги. Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.

Также ранее аэропорт Саратова восстановил работу в штатном режиме. Ограничительные меры вводились в воздушной гавани в ночь на среду, 11 июня.