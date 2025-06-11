11 июня, 06:44Транспорт
Аэропорт Саратова восстановил работу в штатном режиме
Фото: depositphotos/dell640
Сняты временные ограничения на работу аэропорта Саратова, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. Сейчас воздушная гавань возобновила прием и выпуск самолетов.
При этом временные ограничения продолжают действовать в аэропорту Калуги, которые были также введены в ночь на среду, 11 июня. Кореняко отмечал, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для возобновления работы воздушной гавани в штатном режиме.