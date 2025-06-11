Аэропорт Саратова восстановил работу в штатном режиме

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Сняты временные ограничения на работу аэропорта Саратова, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. Сейчас воздушная гавань возобновила прием и выпуск самолетов.

При этом временные ограничения продолжают действовать в аэропорту Калуги, которые были также введены в ночь на среду, 11 июня. Кореняко отмечал, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для возобновления работы воздушной гавани в штатном режиме.