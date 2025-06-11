03:15Транспорт
Введены временные ограничения на работу в аэропортах Калуги и Саратова
Фото: 123RF/dmitrimaruta
Введены временные ограничения на работу в аэропортах Калуги и Саратова, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС). Аэропорты временно не принимают и не выпускают самолеты.
Кореняко подчеркивает, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Подобные ограничения уже вводились в аэропортах Калуги и Саратова 10 июня. Однако вскоре были отменены. Аэропорты продолжили работу в штатном режиме.