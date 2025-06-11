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Введены временные ограничения на работу в аэропортах Калуги и Саратова, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС). Аэропорты временно не принимают и не выпускают самолеты.

Кореняко подчеркивает, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Подобные ограничения уже вводились в аэропортах Калуги и Саратова 10 июня. Однако вскоре были отменены. Аэропорты продолжили работу в штатном режиме.