Временные ограничения вводились в аэропорту Нижнекамска

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Временные ограничения на работу вновь вводились в аэропорту Нижнекамска. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, воздушная гавань не принимала и не отправляла рейсы в целях обеспечения безопасности полетов. Позднее ограничения были сняты.

Соответствующий запрет уже действовал в аэропорту Нижнекамска. Его ввели ночью 10 июня, а сняли только утром.

Подобные меры также распространялись на авиагавани Ижевска, Казани, Кирова, Саратова, а также аэропорт Пулково. В настоящее время все они работают в штатном режиме.

Прием и выпуск самолетов также осуществляется в столичных аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский после снятия ограничений, которые вводились в ночь на 10-е число.