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01:20

Транспорт

Введены временные ограничения во всех аэропортах Москвы

Фото: 123RF/dmitrimaruta

Временные ограничения на работу введены в московских аэропортов Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС). Аэропорты Москвы временно не принимают и не выпускают самолеты.

Также в ночь на вторник, 10 июня, были введены временные ограничения на работу аэропортов Тамбова и Калуги. Воздушные гавани этих городов приостановили прием и выпуск самолетов.

Сообщения о временных ограничениях в аэропортах были сделаны на фоне новостей о ликвидации украинских БПЛА над регионами России. За два часа дежурные силы ПВО сбили 76 украинских БПЛА. Из них 46 ликвидировано над территорией Брянской области.

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