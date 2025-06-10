В аэропортах Ижевска, Казани, Кирова и Нижнекамска сняты ограничения

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Временные ограничения перестали действовать в аэропортах Ижевска, Казани, Кирова и Нижнекамска. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В настоящее время авиагавани в штатном режиме совершают прием и выпуск воздушных судов, уточнил он.

В аэропорту Казани меры безопасности были введены ночью 10 июня. Ближе к утру они распространились на Нижнекамск, а также Ижевск и Киров. В этот период экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы гаваней были переведены на усиленный режим.

Аналогичные запреты коснулись и столичных аэропортов – Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. Сейчас они работают в обычном режиме.