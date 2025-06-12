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Введены временные ограничения на работу в аэропорту Калуги, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС). Воздушная гавань временно не принимает и не выпускает самолеты.

Ранее подобные ограничения вводились в аэропорту Калуги ночью 11 июня. Однако вскоре воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме.

Также аналогичные ограничительные меры действовали в аэропорту Саратова 11 июня. Вскоре он восстановил работу.