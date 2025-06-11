Аэропорт Калуги снял временные ограничения на полеты

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Калужский аэропорт Грабцево снял все ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС), заявил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", – уточнил он.

Аэропорт Калуги не принимал и не отправлял самолеты с ночи 11 июня. Аналогичные меры вводились в воздушной гавани Саратова. Временные ограничения в аэропорту Саратова были сняты лишь утром.

Днем ранее ограничения на работу вводились в аэропорту Нижнекамска. Воздушная гавань не принимала и не отправляла рейсы в целях обеспечения безопасности полетов. Позднее ограничения были сняты.

