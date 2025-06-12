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Сняты временные ограничения на работу аэропорта Калуги, сообщает сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов в штатном режиме. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов воздушных гражданских судов.

Также были сняты все ограничительные меры в аэропортах Внуково и Шереметьево. Воздушные гавани возобновили прием и выпуск самолетов.

При этом были введены временные ограничения в аэропорту Ярославля. Экипажи ВС, авиадиспетчеры (https://t.me/gkovd_ru) и службы аэропортов принимают все необходимые меры для возобновления работы воздушной гавани в штатном режиме.