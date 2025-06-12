12 июня, 03:58Транспорт
Введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Ярославля
Фото: 123RF/merydolla
Временные ограничения на работу введены в аэропорту Ярославля, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных гражданских судов. Воздушная гавань временно не принимает и не выпускает самолеты.
Ранее подобные ограничения действовали в столичных аэропортах Внуково и Шереметьево. Однако вскоре воздушные гавани вернулись к работе в штатном режиме.