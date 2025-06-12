Введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Ярославля

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Временные ограничения на работу введены в аэропорту Ярославля, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных гражданских судов. Воздушная гавань временно не принимает и не выпускает самолеты.

Ранее подобные ограничения действовали в столичных аэропортах Внуково и Шереметьево. Однако вскоре воздушные гавани вернулись к работе в штатном режиме.