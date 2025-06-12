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01:41

Транспорт

Введены временные ограничения на работу аэропортов Внуково и Шереметьево

Фото: 123RF/nkooume

Введены временные ограничения на работу аэропортов Внуково и Шереметьево, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорты временно не принимают и не выпускают самолеты.

Кореняко подчеркнул, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Подобные ограничения были также введены в аэропорту Калуги. Воздушная гавань временно не принимает и не выпускает самолеты.

Ранее, в ночь на вторник, 10 июня, временные ограничения уже вводились во всех столичных аэропортах. Однако вскоре воздушные гавани вернулись к работе в штатном режиме.

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