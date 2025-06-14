Введены временные ограничения на работу в аэропортах Ульяновска и Самары

Фото: 123RF/granevsergey

Ограничения на работу введены в аэропортах Ульяновска и Самары, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС). Аэропорты временно не принимают и не выпускают самолеты.

Кореняко подчеркивает, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее подобные ограничительные меры были введены в аэропорту Тамбова. Воздушная гавань также временно не принимает и не выпускает самолеты.

Кроме того, вечером 13 июня ограничительные меры коснулись аэропорта Саратова. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.