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14 июня, 03:55

Транспорт

Введены временные ограничения на работу в аэропортах Ульяновска и Самары

Фото: 123RF/granevsergey

Ограничения на работу введены в аэропортах Ульяновска и Самары, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС). Аэропорты временно не принимают и не выпускают самолеты.

Кореняко подчеркивает, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее подобные ограничительные меры были введены в аэропорту Тамбова. Воздушная гавань также временно не принимает и не выпускает самолеты.

Кроме того, вечером 13 июня ограничительные меры коснулись аэропорта Саратова. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

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