14 июня, 03:55Транспорт
Введены временные ограничения на работу в аэропортах Ульяновска и Самары
Фото: 123RF/granevsergey
Ограничения на работу введены в аэропортах Ульяновска и Самары, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС). Аэропорты временно не принимают и не выпускают самолеты.
Кореняко подчеркивает, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Ранее подобные ограничительные меры были введены в аэропорту Тамбова. Воздушная гавань также временно не принимает и не выпускает самолеты.
Кроме того, вечером 13 июня ограничительные меры коснулись аэропорта Саратова. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.