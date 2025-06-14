Введены временные ограничения на работу аэропорта Тамбова

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Временные ограничения на работу введены в аэропорту Тамбова, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных гражданских судов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.

Также аналогичные ограничения были введены в аэропорту Саратова вечером 13 июня. Кореняко подчеркнул, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.