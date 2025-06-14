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00:34

Транспорт

Введены временные ограничения на работу аэропорта Саратова

Фото: 123RF/dmitrimaruta

Временные ограничения введены в аэропорту Саратова, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности воздушных гражданских судов. Воздушная гавань временно не впускает и не выпускает самолеты.

Ранее, 13 июня, аналогичные ограничения уже действовали в аэропорту Саратова. Однако вскоре они были сняты и аэропорт вернулся к работе в штатном режиме.

Кроме того, 13 июня вводились ограничения на работу аэропорта Тамбова. Сейчас аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.

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