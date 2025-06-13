Ограничения на полеты сняты в аэропорту Саратова

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Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Саратова. Об этом представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в телеграм-канале.

Аналогичный запрет действовал и в аэропорту Тамбова. Меры были приняты утром 13 июня для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

До этого также вводились ограничения на работу столичных аэропортов Внуково и Шереметьево. Авиагавани не принимали и не выпускали самолеты для обеспечения безопасности перелетов. Спустя время они были сняты.

Помимо этого, ограничения на полеты вводились в аэропорту Калуги. В настоящее время воздушная гавань работает в штатном режиме.