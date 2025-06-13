Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 июня, 18:15

Транспорт

Авиакомпании отменяют рейсы из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Авиакомпании отменяют рейсы из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке

FlyDubai отменила все рейсы из Москвы в Дубай из-за конфликта на Ближнем Востоке

На теплоходе "Михаил Булгаков" произошло массовое отравление пассажиров

Российское посольство в ОАЭ сообщило, что контролирует ситуацию с отмененными рейсами

Юристы рассказали, что пассажиры круизов могут требовать компенсацию за ухудшение здоровья

"Москва едет": столица для велосипедистов

После жалоб туристов Роспотребнадзор усилил контроль на речных круизах

Рейсы из России экстренно сели в Баку из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке

Собянин рассказал о достижениях Центра перспективных разработок транспорта

"Аэрофлот" отменил рейсы в Тегеран на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном

В связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке отменяются рейсы. Например, эмиратская авиакомпания flydubai объявила, что не отправит из Москвы в Дубай самолеты, которые должны были вылететь в ближайшие дни.

Перевозчик пообещал трем тысячам пассажиров вернуть деньги за билеты. МИД России также порекомендовал россиянам, находящимся в зоне конфликта, немедленно покинуть опасные районы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортза рубежомвидеоАлексей ЛазаренкоАнастасия Тареева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика