Авиакомпании отменяют рейсы из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке

В связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке отменяются рейсы. Например, эмиратская авиакомпания flydubai объявила, что не отправит из Москвы в Дубай самолеты, которые должны были вылететь в ближайшие дни.

Перевозчик пообещал трем тысячам пассажиров вернуть деньги за билеты. МИД России также порекомендовал россиянам, находящимся в зоне конфликта, немедленно покинуть опасные районы.

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