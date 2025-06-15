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Сняты временные ограничения на работу в аэропорту Тамбова, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения вводились в ночь на 15 июня для обеспечения безопасности полетов воздушных гражданских судов. Сейчас аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов. Воздушная гавань работает в штатном режиме.

Также аналогичные ограничения на работу вводились в аэропорту Калуги ночью 15 июня. Однако через полчаса они были сняты. Аэропорт продолжил работу в обычном режиме.

Ранее Кореняко сообщил, что российские авиакомпании продолжают в штатном режиме осуществлять регулярные рейсы в аэропорты Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и обратно.

Авиакомпании РФ продолжают в штатном режиме выполнять регулярные рейсы в ОАЭ



