Авиакомпании РФ продолжили выполнять регулярные рейсы в ОАЭ

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Российские авиакомпании продолжают в штатном режиме осуществлять регулярные рейсы в аэропорты Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и из них. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Из-за закрытия воздушного пространства Ирана перевозчики для обеспечения безопасности полетов скорректировали маршруты – они стали длиннее, так как проходят через воздушное пространство Египта, Омана или Пакистана", – говорится в сообщении.

Всего между Россией и ОАЭ рейсы выполняют пять отечественных авиакомпаний, частотность достигает полусотни рейсов в неделю.

С арабской стороны полеты могут выполнять также пять авиакомпаний. Emirates и Etihad Airways рейсы не отменяли, а авиакомпания flydubai начала восстанавливать свою полетную программу в Россию и ряд других стран.

Авиакомпании Air Arabia и Air Arabia Abu Dhabi рейсы временно отменили.

Ранее организация гражданской авиации Ирана объявила о продлении режима закрытого воздушного пространства страны до 01:30 15 июня.

Меры безопасности были введены после начавшейся операции Израиля "Восходящий лев", в рамках которой в ночь на 13 июня были атакованы военные и ядерные объекты Ирана. В результате погибли высокопоставленные чины.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи разрешил ответные удары. После этого стартовала операция "Правдивое обещание-3", в ходе которой были выпущены ракеты по десяткам израильских военных объектов и авиабаз.