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Введены временные ограничения на работу аэропорта Калуги, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.

Ранее, вечером 13 июня и ночью 14 июня, подобные ограничения вводились в аэропортах Самары, Саратова, Тамбова и Ульяновска. Однако вскоре они были сняты и воздушные гавани вернулись к работе в штатном режиме.

Также Артем Кореняко сообщил, что российские авиакомпании продолжают в штатном режиме осуществлять регулярные рейсы в аэропорты Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и из них. Всего между Россией и ОАЭ рейсы выполняют пять отечественных авиакомпаний, частотность достигает полусотни рейсов в неделю.