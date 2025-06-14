Сняты ограничения на работу аэропортов Самары, Саратова, Тамбова и Ульяновска

Фото: 123RF/byrdyak

Сняты временные ограничения на работу аэропортов Самары, Саратова, Тамбова и Ульяновска. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас данные аэропорты полностью восстановили прием и выпуск самолетов. Воздушные гавани работают в штатном режиме.

Временные ограничения в аэропортах вводились вечером 13 июня и ночью 14 июня. В Самаре ограничения были введены на фоне сообщений об отражении атак украинских БПЛА.

Ранее стало известно, что авиакомпания "Аэрофлот" скорректировала расписание ряда рейсов из-за закрытия воздушного пространства Ирана. В частности, отменены перелеты между Москвой и Тегераном.



