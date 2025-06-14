14 июня, 06:40Транспорт
Сняты ограничения на работу аэропортов Самары, Саратова, Тамбова и Ульяновска
Фото: 123RF/byrdyak
Сняты временные ограничения на работу аэропортов Самары, Саратова, Тамбова и Ульяновска. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас данные аэропорты полностью восстановили прием и выпуск самолетов. Воздушные гавани работают в штатном режиме.
Временные ограничения в аэропортах вводились вечером 13 июня и ночью 14 июня. В Самаре ограничения были введены на фоне сообщений об отражении атак украинских БПЛА.
Ранее стало известно, что авиакомпания "Аэрофлот" скорректировала расписание ряда рейсов из-за закрытия воздушного пространства Ирана. В частности, отменены перелеты между Москвой и Тегераном.
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