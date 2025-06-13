Авиакомпания Red Wings приостановила рейсы в Израиль до 16 июня включительно

Фото: 123RF/lightpoet

Авиакомпания Red Wings отменила все рейсы в Израиль до 16 июня включительно. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

В компании предупредили, что пассажиры данных рейсов могут оформить вынужденный возврат. При этом вся стоимость билетов будет полностью компенсирована, пообещал перевозчик.

Представители Red Wings добавили, что данная мера будет действовать до тех пор, пока не будет восстановлена безопасность в воздушном пространстве Израиля.

Между тем авиакомпания Flydubai тоже отменила 22 рейса, которые должны были отправиться из 10 российских аэропортов в Дубай 13–14 июня. Представитель Росавиации Артем Кореняко уточнил, что всего на этих рейсы было зарегистрировано 3 тысячи граждан.

Авиакомпания "Аэрофлот" тоже скорректировала расписание ряда рейсов из-за закрытия воздушного пространства Ирана. В частности, отменены перелеты между Москвой и Тегераном. Рейсы в/из Дубая, Абу-Даби, Доху (чартер) и Мале будут проходить в обход республики через воздушное пространство Пакистана.

Израиль атаковал Иран в ночь на 13 июня. Во второй раз были нанесены удары по иранским ядерным объектам и окрестностям городов Тебриз и Шираз.

