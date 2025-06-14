Силы ПВО отразили атаку украинских дронов на промышленное предприятие в Самарской области

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью БПЛА попытались атаковать одно из промышленных предприятий Новокуйбышевска Самарской области ночью в субботу, 14 июня. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал, повреждений нет. На месте работают оперативные службы.

Ранее один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в Ставропольском крае. Сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Кроме того, в ночь на 14 июня ВСУ атаковали Белгород с помощью БПЛА. Из-за сброса взрывного устройства с дрона незначительно повреждена кровля многоквартирного дома.