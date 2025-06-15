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Временные ограничения на работу введены в аэропортах Ижевска, Казани и Нижнекамска. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

В настоящее время в целях обеспечения безопасности авиагавани не осуществляют прием и выпуск самолетов. При этом экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов переведены на усиленный режим работы, уточнил Кореняко.

В ночь на 15 июня схожие ограничения вводились в аэропорту Тамбова. Сейчас аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов. Воздушная гавань работает в штатном режиме.

Под аналогичный запрет подпадала и авиагавань Калуги. Однако через полчаса они были сняты. Аэропорт продолжил работу в обычном режиме.