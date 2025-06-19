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19 июня, 10:16

Транспорт

Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Иванова

Фото: depositphotos/nitinut380

Временные ограничения на посадку и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Иванова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Он отметил, что запрет на использование воздушного пространства был наложен на авиагавань для обеспечения безопасности полетов самолетов.

Аналогичные меры в настоящий момент действуют в аэропортах Волгограда и Саратова. Кроме того, в первой авиагавани в ночь на четверг, 19 июня, уже вводились ограничения на полеты. Их отменили спустя несколько часов.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что прямое авиасообщение между Россией и США может возобновиться до конца 2025 года. По его словам, Москва видит большой интерес, в том числе со стороны Вашингтона, о возобновлении прямых авиарейсов.

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