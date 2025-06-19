19 июня, 08:36Транспорт
Ограничения введены в аэропортах Волгограда и Саратова
Фото: depositphotos/Chalabala
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Волгограда и Саратова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов в регионах.
В ночь на четверг, 19 июня, запрет на полеты уже объявляли в аэропорту Волгограда. Однако позже все ограничения были сняты.
Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Подмосковья принял решение удовлетворить иск Генеральной прокуратуры России и передать аэропорт Домодедово государству. Объект при этом продолжает работать в штатном режиме, выполняя все обязательства перед пассажирами и партнерами.