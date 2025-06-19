Ограничения введены в аэропортах Волгограда и Саратова

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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Волгограда и Саратова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов в регионах.

В ночь на четверг, 19 июня, запрет на полеты уже объявляли в аэропорту Волгограда. Однако позже все ограничения были сняты.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Подмосковья принял решение удовлетворить иск Генеральной прокуратуры России и передать аэропорт Домодедово государству. Объект при этом продолжает работать в штатном режиме, выполняя все обязательства перед пассажирами и партнерами.