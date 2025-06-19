Ограничения введены в аэропортах Калуги и Волгограда

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Временные ограничения на полеты объявили в аэропортах Калуги и Волгограда. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Воздушные гавани не принимают и не отправляют авиарейсы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Подмосковья принял решение удовлетворить иск Генеральной прокуратуры России и передать аэропорт Домодедово государству.

Объект продолжает работать в штатном режиме, выполняя все обязательства перед пассажирами и партнерами. Рейсы осуществляются в бесперебойном режиме, по расписанию. Также полноценно обеспечены операционные процессы аэропорта.