Ограничения на полеты сняты в аэропорту Волгограда

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В аэропорту Волгограда отменили ограничения на прием и выпуск авиарейсов. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС (воздушных судов. – Прим. ред.)", – написал Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения на полеты были введены в аэропортах Калуги и Волгограда в ночь на четверг, 19 июня. На момент публикации меры безопасности продолжают действовать в калужской воздушной гавани.