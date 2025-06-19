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19 июня, 11:03

Транспорт

Временные ограничения введены в аэропорту Оренбурга

Фото: 123RF/olgavolodina

Временные ограничения на взлет и посадку самолетов введены в аэропорту Оренбурга, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Это нужно для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, уточнил представитель Росавиации.

До этого временный запрет на прием и выпуск самолетов вводился в аэропорту Калуги, а позже – в воздушных гаванях Волгограда и Саратова.

Также аналогичные ограничения начали действовать в аэропорту Иванова. Воздушные гавани российских регионов не принимали и не отправляли рейсы аналогично аэропорту Оренбурга – для обеспечения безопасности полетов.

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