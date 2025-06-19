Ограничения на полеты введены в аэропорту Волгограда

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Аэропорт Волгограда ввел временные ограничения в свою работу для обеспечения безопасности полетов в регионе. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В данный момент воздушная гавань временно не принимает на посадку и не отправляет рейсы.

Аналогичные ограничения уже несколько раз объявлялись в волгоградском аэропорту 19 июня: ночью, утром и вечером.

Меры безопасности также вводились в воздушных гаванях Иванова, Калуги, Оренбурга и Саратова.