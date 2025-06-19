Ограничения введены в аэропорту Волгограда

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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, введенные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов в регионе.

Ограничения в аэропорту Волгограда вводились дважды за последние сутки, 19 июня. Сначала это произошло утром, но через пару часов меры были сняты. Спустя время их снова ввели , а позже также отменили.

В период действия ограничений на запасные аэродромы проследовали три воздушных судна, совершавших рейсы в Волгоград, уточнял Кореняко.