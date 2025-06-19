19 июня, 16:16Транспорт
Ограничения введены в аэропорту Волгограда
Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
По его словам, введенные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов в регионе.
Ограничения в аэропорту Волгограда вводились дважды за последние сутки, 19 июня. Сначала это произошло утром, но через пару часов меры были сняты. Спустя время их снова ввели , а позже также отменили.
В период действия ограничений на запасные аэродромы проследовали три воздушных судна, совершавших рейсы в Волгоград, уточнял Кореняко.