Ограничения на полеты сняты в аэропорту Саратова

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Ограничения на полеты самолетов сняли в аэропорту Саратова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

За время действия запрета на использование воздушного пространства один самолет с рейсом до Саратова ушел на запасной аэродром.

"Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС (воздушных судов. – Прим. ред.)", – добавил Кореняко в телеграм-канале.

Авиагавань перестала принимать и отправлять рейсы утром 19 июня. Запрет также распространялся на авиагавань в Калуге и Иванове, однако его уже отменили. Аналогичные меры до сих пор действуют в аэропортах Волгограда и Оренбурга.