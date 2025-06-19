Ограничения на полеты сняты в аэропортах Волгограда и Оренбурга

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Ограничения на полеты воздушных судов (ВС) сняты в аэропортах Волгограда и Оренбурга. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", – написал он в своем телеграм-канале.

В период действия этих мер на запасные аэродромы проследовали 5 самолетов: 3 воздушных судна, совершавших рейсы в Волгоград, а также еще 2 – в Оренбург.

Временные ограничения на полеты в аэропорту Волгограда вводились дважды за последние сутки, 19 июня. Сначала это произошло утром, но спустя пару часов ограничительные меры были сняты. Затем аналогичные ограничения вновь были введены.

Временные ограничения на взлет и посадку самолетов в аэропорту Оренбурга вводились днем 19-го числа. Это также было необходимо для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

