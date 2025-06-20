20 июня, 07:33Транспорт
Ограничения на полеты вновь введены в аэропорту Волгограда
Фото: depositphotos/Feverpitch
Волгоградский аэропорт вновь закрыт на прием и выпуск воздушных рейсов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов.
Аналогичные меры безопасности уже объявлялись в авиагавани Волгограда вечером 19 июня. Спустя примерно 6 часов ограничения были отменены.
Помимо этого, такие же ограничения продолжают действовать в аэропорту Калуги, о них сообщили в ночь на 20 июня.