Ограничения на полеты вновь введены в аэропорту Волгограда

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Волгоградский аэропорт вновь закрыт на прием и выпуск воздушных рейсов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные меры безопасности уже объявлялись в авиагавани Волгограда вечером 19 июня. Спустя примерно 6 часов ограничения были отменены.

Помимо этого, такие же ограничения продолжают действовать в аэропорту Калуги, о них сообщили в ночь на 20 июня.