Аэропорт Казани снял ограничения на полеты

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В аэропорту Казани отменены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.

"В период действия ограничений на запасной аэродром "ушли" два самолета, совершавших рейсы в столицу Татарстана", – написал Кореняко в своем телеграм-канале.

Временные ограничения на полеты вводились в казанском аэропорту в ночь на 21 июня для обеспечения безопасности полетов в регионе. Они действовали примерно четыре часа.

Кроме того, минувшей ночью аналогичные меры безопасности также вводились в аэропорту Тамбова. Спустя примерно два часа ограничения также отменили.