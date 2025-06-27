ЦОДД рекомендовал москвичам выезжать на личных авто после 19:00

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Столичных водителей призывали выезжать на личных автомобилях до 16:00 или после 19:00 в пятницу, 27 июня, в связи с коротким рабочим днем. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

По данным ведомства, в настоящее время на дорогах фиксируется 5-балльная загруженность. Особенно плотное движение наблюдается на следующих участках:



внутренней стороне ТТК в районе Киевского путепровода;

внешней стороне МКАД у Волгоградского проспекта;

внешней стороне Садового кольца возле Садовой-Каретной улицы.

Среди факторов, влияющих на транспортные потоки, помимо сокращенного рабочего дня, указываются ремонтные работы на дорогах и небольшие ДТП.

В связи с этим ЦОДД рекомендовал горожанам воспользоваться общественным транспортом, поскольку это сэкономит время в пути. В частности:



маршрут от Тверской улицы до шоссе Энтузиастов на машине займет примерно 45 минут, когда как на городском транспорте – около 39;

от Тестовской улицы до Бутырской автомобиль доберется за 31 минуту, а на пассажирском транспорте – за 17.

Вместе с тем водителей призвали следовать установленному скоростному режиму, придерживаться безопасной дистанции и не отвлекаться на мобильные устройства.

"За ситуацией на дороге 24/7 следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД", – заключили в пресс-службе.

Ранее горожанам предупредили об ограничениях движения в центре Москвы в связи с проведением бала выпускников. В субботу, 28 июня, с 08:00 на сутки закроют проезд по улице Ильинке от улицы Старой до Красной площади и от улицы Ильинки до улицы Варварки в районе дома 5 на Красной площади.

Также с 15:00 до 19:30 автомобилисты не смогут воспользоваться крайней правой полосой на участке Моховой улицы. Кроме того, с 00:00 субботы до окончания мероприятий парковка на участке улицы Ильинки будет запрещена.