В Москве появилась первая желтая разделительная разметка

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Желтая разделительная разметка впервые появилась в Москве, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на столичный Дептранс.

Эту разметку лучше видно в темное время суток и зимой, кроме того, это дополнительно предупреждает водителей и запрете выезда на встречную полосу.

Новую разметку нанесли на улице Чагинской в ЮВАО, где неоднократно происходят ДТП из-за нарушений правил обгона. Проект могут расширить и на другие участки Москвы, если будет снижено число аварий.

Ранее стало известно, что в Москве выполнили около 50% работ по обновлению дорожной разметки. В первую очередь разметку обновляют возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных ТПУ, станций метро, парков, театров и кинотеатров. Работы проводятся в основном ночью с частичным ограничением движения.

В общей сложности планируется разметить порядка 80 тысяч стрел направления движения, более 26 тысяч наземных пешеходных переходов, свыше 11 тысяч знаков остановок общественного транспорта, более 10 тысяч знаков "Осторожно, дети" и свыше 400 "вафельниц".