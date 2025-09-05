Движение на центральных столичных улицах перекроют из-за крестного хода 6–7 сентября

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Движение на некоторых улицах в центре Москвы будет перекрыто в выходные, 6–7 сентября, из-за крестного хода, сообщает телеграм-канале Дептранс со ссылкой на ЦОДД.

Ведомство обратило внимание, что с 17:00 6 сентября до 06:00 7 сентября автомобилисты, направляющиеся в сторону улицы Хамовнический Вал, не смогут проехать по Лужнецкому проезду. Ограничения коснутся участка от улицы 10-летия Октября до Хамовнического Вала.

Временные перекрытия 6-го числа затронут также улицу Петровку от Петровского бульвара до Крапивенского переулка, Крапивенский переулок от Петровского бульвара до Петровки и Петровский бульвар от Крапивенского переулка до Петровки. Ограничения продлятся с 11:00 до 11:20.



Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На следующий день с 06:00 до 15:00 перекрытия распространятся на улицу Волхонку от Ленивки до Соймоновского проезда, Соймоновский проезд, Хамовнический Вал и Лужнецкий проезд от Хамовнического Вала до пересечения с улицей 10-летия Октября, а также на Пречистенскую и Фрунзенскую набережные.

Более того, с 12:00 до 15:00 7 сентября для движения будут недоступны Комсомольский проспект от дома 10А, строения 7. Ограничения затронут участок Лужнецкой набережной до 3-й Фрунзенской улицы.

Помимо этого, 7-го числа с 00:01 и до окончания мероприятий водители не смогут припарковать личный транспорт на Пречистенской и Фрунзенской набережных, Хамовническом Валу и в Лужнецком проезде.



Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Вместе с тем департамент обратил внимание на перекрытие, с которым автомобилисты могут столкнуться в связи с проведением мероприятия "Фестиваль Ростех – Трудовые династии". Ограничения установят 6 сентября с 08:00 до 16:00.

Для проезда будут недоступны участки улиц Братьев Старостиных, Игоря Нетто, Аэроклубной, Константина Бескова, Николая Озерова, а также Небесного и Чкаловского бульваров.



Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Помимо этого, водители не смогут воспользоваться двумя полосами движения на улицах Спортивной Авиации, Летной и Небесного бульвара. На Чкаловском и Небесном бульварах будет организовано двухстороннее движение.

"Также 6 сентября с 00:01 до окончания мероприятия будет запрещена парковка", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничат на участке улицы Люблинской с 8 до 30 сентября. Ограничения связаны с проведением инженерных работ, они коснутся участка дороги в районе пересечения с улицей Мариупольской. Для движения будет недоступна одна полоса.

