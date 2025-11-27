Форма поиска по сайту

27 ноября, 18:08

Транспорт
Путин: заторы из фур на границе с Казахстаном связаны с борьбой с черным импортом

Путин объяснил заторы из фур на границе с Казахстаном

Фото: ТАСС/Денис Викторов

Заторы из фур на границе с Казахстаном связаны с борьбой с нелегальным импортом. Об этом сообщил Владимир Путин на пресс-подходе по итогам своего визита в Киргизию.

"Не буду скрывать, по моему поручению таможенный комитет – и в рамках ЕАЭС наши таможенные органы имеют право на такие действия – начал организовывать такую выборочную проверку на дорогах. Выяснилось, что значительное количество товаров, значительное количество вот этих грузовиков, фур, пересекают российско-казахстанскую границу без всяких документов вообще", – пояснил он.

По словам российского лидера, страны имеют общее таможенное пространство, общий рынок и свободное движение капиталов и товаров, однако каждая фура должна иметь определенный набор документов. При этом, как отметил Путин, грузовики без документов "просто прут на таможенную территорию" России.

"И Российская Федерация недополучает, я не побоюсь этого слова, миллиарды, десятки миллиардов рублей в бюджет", – уточнил глава государства.

Также Путин рассказал, что обсудил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым проблемы с передвижением грузов.

"Он все понял, и у него нет никаких вопросов и проблем. Мы договорились о том, что сделаем все, чтобы большое количество грузовиков, которое скопилось на нашей границе, на территории Казахстана, чтобы они начали движение в Российскую Федерацию", – отметил глава страны.

По мнению российского лидера, данная проблема решится до конца 2025 года. При этом Россия сделает все, чтобы ликвидировать скопления фур на границе, добавил он.

Ранее Путин и Токаев подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух государств. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва придает огромное значение этому документу. Более того, подписание на высшем уровне должно подчеркнуть высокий статус данной декларации.

транспорт

